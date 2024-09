„Îi dăm crezare”. Ce explicații a primit ministrul Perciun în cazul Orheiland-ului lui Șor, ajuns în programul de studiere a limbii române

21:00

O acțiune de amploare dedicată Zilei Mondiale a Curățeniei a avut loc pe malul Nistrului, în satul Telița. Delegația Uniunii Europene, alături de reprezentanți ai ambasadelor, autorităților și localnicilor, au adunat zeci de saci de deșeuri, care au fost sortate pentru reciclare.