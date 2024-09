A început vaccinarea contra gripei

11:00

Ministerul Muncii și Protecției Sociale atenționează că a fost identificată o nouă tentativă de înșelătorie legată de programul guvernamental „Ajutor la contor". Mai exact, a fost creată o platformă web neautorizată: www.compensatii-md.site, prin intermediul căreia cetățenii sunt induși în eroare să-și completeze datele personale, inclusiv cele bancare, transmite IPN. „Vă...