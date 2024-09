(podcast) Urmează stația: cum menținem prieteniile din copilărie și cum formăm altele noi la maturitate

17:00

Cea mai mare oportunitate de orientare profesională oferită de către Tekwill Academy revine și în acest an! IT Career Expo este un eveniment destinat profesioniștilor din domeniul IT, studenților și persoanelor care sunt interesate să își dezvolte o carieră în tehnologia informației, oferindu-lu o platformă unde participanții pot interacționa direct cu angajatorii din industria IT. Сообщение A 14-a ediție a IT Career Expo va avea loc loc pe 5 octombrie. Toți cei interesați de industria IT își pot găsi un loc de muncă появились сначала на #diez.