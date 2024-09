Se apropie pelerinajul evreiesc la Uman. Ucraina ia măsuri speciale, iar traseul nu este clar

11:20

Presa din SUA relatează că Ryan Routh, omul arestat pentru că ar fi vrut să-l asasineze pe fostul președinte SUA, Donald Trump, a declarat anul trecut autorităților americane că ar fi recrutat cam 100 de luptători străini pentru Ucraina, din Taiwan, Afganistan și Moldova. Știrea, reluată duminică de Associated Press, a apărut mai întâi pe site-ul Just the News, la mijlocul lunii curente. Routh a făcut declarația în iunie 2023, când revenea în SUA din Ucraina prin aeroportul din Honolulu, statul...