„Situația va fi mai gravă”. Încălzirea globală a dublat riscul de ploi extreme în Europa, în luna septembrie

Centrul de Informaţii GENDERDOC-M, prima organizaţie pentru drepturile LGBT+ din Republica Moldova, informează că doi tineri care au publicat videouri cu discursuri de ură după Marșul Pride din acest an, au fost identificați și sancționați cu amendă. „Celpan și Liftodi, doi dintre tik-tokerii care au publicat videouri de ură după