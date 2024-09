VLAD SERĂTILĂ PAOMI: UN START PE ULTIMA SUTĂ DE METRI (MĂRTURISIRE FĂRĂ ECOU)

07:30

Astăzi, la ora 15:44 are loc echinocțiul de toamnă 2024. Este sfârșitul oficial al verii și începe toamna astronomică. De acum durata zilei scade treptat, iar noaptea devine mai lungă, până la solstițiul de iarnă din 21 decembrie. Echinocțiul de toamnă are loc în fiecare an spre sfârșitul lunii septembrie.