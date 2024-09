Lista candidaților acceptați la alegerile prezidențiale

08:10

Pe Facebook este promovat site-ul compensatii-md.site, prezentat ca o platformă unde cetățenii se pot înscrie pentru a obține compensații prin intermediul programului de stat Ajutor la contor. Pentru a se înregistra, oamenilor li se cer datele personale și cele ale cardului bancar, anunță Stopfals.md. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Stopfals.md menționează că site-ul este o …