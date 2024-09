Premierul Dorin Recean, la evenimentul SUM IT UP: „Acum, mai mult ca oricând, putem face afaceri mai simplu și mai eficient acasă”

18 septembrie 2024, Chișinău - Guvernul sprijină inovația și se angajează să atragă investiții străine importante. Declarația a fost făcută de către prim-ministrul Dorin Recean, care a anunțat despre alocarea a 5 milioane de euro, în bugetul de anul viitor, pentru dezvoltarea startup-urilor în domeniul IT. La cea de-a șasea ediție a evenimentului SUM IT UP, organizat, ieri, de Moldova Innovation Technology Park, în contextul Moldova Business Week, șeful Guvernului a apreciat dezvoltarea domeniului IT din țara noastră. Premierul a subliniat beneficiile și perspectivele sectorului, menționând, în același timp, rolul acestuia pentru stimularea creșterii economice. „Republica Moldova este o țară cu un potențial extraordinar de inovare și dezvoltare a produselor digitale. Avem oameni talentați și oportunitatea de a transforma țara într-o destinație regională de top pentru produse și servicii tech de cel mai înalt nivel. Acum, mai mult ca oricând, putem face afaceri mai simplu și mai eficient acasă, oferind oportunități atractive atât pentru antreprenorii locali, cât și pentru investitorii străini”, a afirmat premierul Dorin Recean. Totodată, șeful Guvernului a precizat că țara noastră oferă oportunități atractive atât pentru antreprenorii locali, cât și pentru investitorii străini, Republica Moldova fiind un loc sigur pentru dezvoltarea afacerilor. Moldova IT Park are peste 2000 de rezidenți activi, inclusiv 270 de companii cu capital străin din 40 de țări. Comunitatea cuprinde peste 22 de mii de angajați.

