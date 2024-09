Maia Sandu pleacă în Italia, în contextul campaniei electorale – Va vizita 7 orașe, în care autoritățile de la Chișinău au deschis cele mai multe secții de votare

10:10

Agenția Internațională pentru Energie a prezentat un raport privind riscurile pentru securitatea energetică a Ucrainei în această iarnă și implicațiile asupra Republicii Moldova De asemenea, documentul prevede măsuri de sporire a securității energetice pe termen scurt și mediu. În special, este vorba de întreprinderea unor măsuri pentru eficientizarea consumului, sporirea atractivității sectorului energetic pentru investiții ...