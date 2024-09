3 lucruri pe care un dentist le face zilnic pentru a avea dinţi albi și sănătoși

16:10

9 alimente care conțin mai multă vitamina C decât portocala Adevărul este că multe alte alimente conțin mult mai multă vitamina C decât o portocală. De ce este asta important? Pentru că vitamina C te poate ajuta să îți menții imunitatea puternică, în special în sezonul răcelilor și gripei. Așadar, dacă vrei să îți crești aportul de vitamina C fără să te limitezi la portocale, iată câteva opțiuni delicioase și sănătoase pe care trebuie să le încerci. Știai că șapte căpșuni mari îți oferă mai mult...