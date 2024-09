(VIDEO) Vine furtuna peste Moldova, „Candidatul interzis”, exclus din cursă, chișinăuienii aleg troleibuzele/ Știri NewsMaker

13:10

«Bursele Europene pentru Jurnaliști» este un program ce are drept scop încurajarea și facilitarea pregătirii profesionale a jurnaliștilor din Republica Moldova care doresc să obțină o expertiză profesională în problematica europeană. Participanții sunt instruiți în diverse tematici legate de UE, cum ar fi cadrul de reglementare, funcționarea instituțiilor, relaționarea între statele-membre, precum și maniera în […] The post A fost lansat Programul „Bursele Europene pentru Jurnaliști", ediția 2024-2025 Asociația pentru Inițiative Responsabile (ASPIR) anunță lansarea Programului „Bursele Europene pentru Jurnaliști", ediția2024-2025.