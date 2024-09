Un camion care transporta mai multe tone de zahăr s-a răsturnat

08:30

Andrei Odarchenko, deputat în Parlamentul Ucrainei (Rada Supremă) din partea partidului „Slujitorul poporului”, cercetat după ce a încercat să dea mită conducerii Ministerului Reconstrucției, a fugit în România, unde a cerut azil, scriu Ukrainska Pravda și The New Voice of Ukraine.„Din informațiile de care dispun organele de cercetare preliminară, Odarcenko a trecut frontiera de stat în afara