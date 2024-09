Victoria Furtună, înregistrată oficial în calitate de candidată la funcția de președinte

10:30

Peste 60% dintre moldoveni nu merg în general în vacanțe sau cel puțin nu au fost nicăieri în ultimii doi ani. Nici măcar acasă nu s-au odihnit. Este vorba de persoanele în vârstă, în special din mediu rural, fără studii. Pe de altă parte, 3,5% dintre moldoveni merg de câteva ori pe an în vacanțe, atât în țară, cât și peste hotare. Este vorba de tineri, de la orașe, cu studii. Sunt date ale unui sondaj de opinie național, realizat la comanda Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, de către CBS Research, și prezentate vineri, 20 septembrie, 2024, de către Veaceslav Ioniță, expert în politici economice la IDIS „Viitorul”, în cadrul emisiunii „Analize economice cu Veaceslav Ioniță”. La întrebarea dacă în 2023 au mers în vacanță, 70,3% dintre moldoveni au răspuns că nu; 16,5% au menționat că au fost peste hotare; 7% au spus că au fost la odihnă în țară; 5,1% au fost în vacanțe atât în țară, cât și peste hotare; iar 1,1% au fost de cel puțin trei ori în vacanțe. Fiind întrebați dacă în 2024 au fost sau planifică să meargă în vacanță, 71,3% au menționat că nu au fost și nici nu planifică; 18,6% au afirmat că au fost sau planifică să meargă peste hotare; 5,4% au declarat că au fost sau planifică să meargă undeva în Republica Moldova; 3,4% au fost sau planifică să meargă atât în țară cât și peste hotare; iar 1,4% au fost și planifică să meargă mai mult de trei ori în vacanță. Veaceslav Ioniță a mai spus că moldovenii au fost întrebați și dacă în ultimii doi ani au fost sau au planificat să meargă în vacanță. Astfel, 61,3% au specificat că nu au fost niciodată timp de doi ani în vacanță și nici nu planifică. 18,1% au răspuns că cel puțin o dată la doi ani au mers în vacanță; 4,9% cel puțin o dată la doi ani merg undeva în Republica Moldova; 1,2% cel puțin o dată la doi ani merg la odihnă în Republica Moldova sau peste hotare; iar 12,8% cel puțin o dată la doi ani merg la odihnă peste hotare. Potrivit sondajului, 16,2% dintre moldoveni anual undeva merg în vacanță, dintre aceștia 2,2% cel puțin o dată în doi ani se odihnesc undeva în Republica Moldova; 5,6% în fiecare an se odihnesc undeva în Republica Moldova sau peste hotare; iar 8,4% în fiecare an se odihnesc undeva în Republica Moldova. Totodată, 3,5% anual merg de mai multe ori în vacanță, dintre care 2,4% în fiecare an se odihnesc în Republica Moldova și peste hotare; iar 1,1% în fiecare an merg de cel puțin trei ori undeva în vacanță. „Deci, 61,3% din populația Republicii Moldova este săracă, fără vreo posibilitate de a merge în vacanță. Aceștia, aproape nu se relaxează. 18,1% reprezintă clasa mijlocie de jos, cu posibilități reduse de a merge la odihnă, iar 16,2 % sunt din clasa mijlocie, cu posibilități de a merge în vacanță și doar 3,5% sunt oameni bogati, care își permit să meargă de mai multe ori pe an la odihnă”, a spus Veaceslav Ioniță. După vârsta respondentului, anul acesta (2024), din cei cu vârsta cuprinsă între 18-29 de ani – 55,3% nu au fost și nu planifică să meargă undeva în vacanță; 39,2% au fost sau vor merge în vacanță peste hotare sau în Republica Moldova; 5,5% au fost și vor merge atât în țară cât și peste hotare. Din cei cu vârsta cuprinsă între 30-44 de ani – 66,1% nu au fost și nu planifică să meargă undeva în vacanță; 27% au fost sau vor merge în vacanță peste hotare sau în Republica Moldova; iar 6,9% au fost și vor merge atât în țară cât și peste hotare. Din cei care au între 45-59 de ani – 70,4% nu au fost și nu planifică să meargă undeva în vacanță; 25,3% au fost sau vor merge în vacanță peste hotare sau în Republica Moldova; iar 4,4% au fost și vor merge atât în țară cât și peste hotare. Din cei care au peste 60 de ani – 84% nu au fost și nu planifică să meargă undeva în vacanță; 13,5% au fost sau vor merge în vacanță peste hotare sau în Republica Moldova; iar 2,5% au fost și vor merge atât în țară cât și peste hotare.