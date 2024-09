Cancelarul german critică „atacul neprietenos” lansat de UniCredit asupra Commerzbank

11:00

Maib anunță că opțiunile „Cash-In by Code” și „Cash by Code” sunt din nou disponibile la bancomatele sale. Aceste funcționalități permit clienților să depună și să retragă numerar folosind aplicația maibank, oferind o alternativă rapidă și convenabilă la operațiunile clasice. Cum să folosești Cash-In by Code și Cash by Code la bancomatele maib:Deschide aplicația maibank pe telefonPentru...