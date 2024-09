Elevii de la Liceul „Aristotel” nu s-au intoxicat în cantina instituției. Ce arată rezultatele anchetei epidemiologice

08:40

O mamă și-ar fi omorât copilul de cinci ani după ce i-a tăiat gâtul cu un cuțit de bucătărie. După asta femeia a vrut să se sinucidă sub aceeași metodă. Cazul a fost descoperit în dimineața zilei de 16 septembrie într-o localitate din raion. La fața locului s-au îndreptat mai …