Școlile publice din SUA au interzis peste 10.000 de cărți în cel mai recent an școlar: Care este motivul

Dan Erușevschi are 40 de ani și este fost dependent de droguri. Bărbatul a consumat substanțe psihotrope timp de 15 ani - timp în care a vândut tot ce găsea în casa părinților, a furat alcool, haine și parfumuri în Marea Britanie pentru doze, a devenit boschetar, a dormit pe bănci, în parcuri, a suportat mai multe supradoze, apoi a înfundat pușcăria, unde a aflat că tatăl său a murit. „Acolo am atins limita de jos… durerea pe care am simțit-o nu a putut fi potolită cu nimic. Simțeam rușine, dezamăgire, singurul fiu al lui e un ratat, un narcoman, mă simțeam vinovat că tata a murit. Trei zile am consumat tot felul de droguri, dar durerea nu a trecut și anume atunci am decis să schimb totul radical în viață și să merg la reabilitare”, a povestit Dan la „Fără protocol” cu Dorin Galben.