Fondatorul Telegram anunță măsuri stricte pentru securitatea funcției de căutare pe platforma de mesagerie

Fostul șef al Marelui Stat Major al Armatei Naționale, Igor Gorgan, a fost pus sub învinuire într -un dosar de spionaj în favoarea Rusiei. Este vorba de acțiuni subversive manifestate prin transmiterea unui stat străin a unor date referitoare la sistemul național de apărare. Procurorii PCCOCS i-au atribuit statutul de învinuit fostului șef al Marelui Stat Major al Armatei Naționale, Igor Gorgan pus sub învinuire, într-un dosar de spionaj în favoarea Rusiei