Expert: „Deși multe forțe politice au anunțat că susțin referendumul, acțiunile acestora de promovare sunt modeste”

Vila familiei Plahotniuc din Geneva, pusă sub sechestru de către autoritățile elvețiene Vila de lux din Geneva, în care locuiește Oxana Childescu, soția lui Vladimir Plahotniuc, a fost pusă sub sechestru de către autoritățile elvețiene, scrie Le Temps. Potrivit publicației, Elveția acordă asistență juridică Republicii Moldova, care investighează o serie de presupuse delapidări și riscurile asociate cu soția oligarhului fugar. „Doamna C. locuiește într-o vilă frumoasă, în Vésenaz, o localitate bo...