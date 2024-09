(VIDEO) Din „GagauziyaLand” în reanimare, Năstase și Țîcu în buletinul de vot, Popșoi „se opune inamicului”/ Știri NewsMaker

17:30

Renato Usatîi, care candidează la alegerile prezidențiale, din partea formațiunii sale, „Partidul Nostru", s-a lansat în campania electorală pe 21 septembrie, în cadrul unui eveniment organizat la Fălești. Printre promisiunile electorale pe care le-a făcut politicianul se numără transformarea țării în republică prezidențială și alegeri parlamentare anticipate. Renato Usatîi a dat start campaniei electorale pentru […] „Țara poate avea viitor doar dacă un singur om își asumă toată răspunderea". Usatîi a dat start campaniei electorale la Fălești