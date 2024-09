Teatrul Municipal de Păpuși „Guguță”, la Orhei. 160 de preșcolari și elevi de la treapta primară au învățat să fie mai vigilenți în mediul online

14:10

Organizațiile neguvernamentale de media condamnă perpetuarea practicilor de intimidare în mediul online a jurnaliștilor și cer organelor de drept să tragă la răspundere hărțuitorii și autorii amenințărilor. La 13 septembrie, jurnalistul Vasile Botnaru a devenit ținta amenințărilor cu omor din partea unui utilizator al unei rețele sociale. Într-un mesajul adresat reporterului, bărbatul, al cărui profil… The post ONG-urile de media solicită organelor de drept să sancționeze autorul amenințărilor cu omor la adresa jurnalistului Vasile Botnaru first appeared on CJI.