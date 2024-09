Lucrări în valoare de peste 19 milioane de lei pentru reparația drumurilor raionale

15:10

Pentru familia mea august înseamnă să evadăm măcar 2-3 zile din rutina noastră zilnică. Facem alte drumuri decât cele care ne duc la serviciu și școală. Anul acesta nu am plecat prea departe de Ungheni. Am mers la Iași. Am închiriat pentru două nopți un apartament nu departe de Palas Mall. Un apartament drăguț și […]