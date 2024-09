Pakistan: Сortegiul în care se aflau mai mulți ambasadori străini a fost ținta unui atac cu bombă

10:40

Consiliul Europei s-a declarat îngrijorat de un amestec al Rusiei în alegerile prezidenţiale şi referendumul din Republica Moldova, scrie Agerpres cu referire la France Presse. „Dezinformarea, finanţarea ilegală şi presupusa cumpărare de voturi, susţinute de Kremlin, aduc ameninţări grave", a precizat Consiliul Europei, după ce o delegație a organizației a efectuat o vizită la Chișinău.