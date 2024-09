De la 27 de grade – la 18. Cum va fi timpul săptămâna viitoare 

16:50

În 2023, sectorul IT din Moldova și-a triplat ponderea în PIB față de 2015, un salt impresionant care se datorează companiilor rezidente Moldova Innovation Technology Park (MITP). Cu o contribuție de aproape 80% la întregul sector IT național, rezidenții MITP sunt motorul acestei creșteri accelerate. Aceasta este una dintre principalele concluzii prezentate la cea de-a […] The post Sectorul IT și-a triplat contribuția la PIB, iar Republica Moldova devine hub tehnologic global. Descoperă cele mai noi cifre prezentate la SUM IT UP#6: Global Connect appeared first on NewsMaker.