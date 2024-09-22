Итоги недели: запрет «Транснистрии» и подготовка бюджета-2025
Новости Приднестровья, 22 septembrie 2024 16:50
Также в обзоре расскажем о встрече Президента Вадима Красносельского с активистами ОНФ и награждении лауреатов Госпремии
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Ieri
11:00
Новая медицинская клиника ФизиоМед специализируется на лечении с помощью физиотерапевтических процедур, проводимых на современном оборудовании. Знакомство с клиникой «ФизиоМед» начнет Дмитрий Швидюк, врач-ревматолог, физиотерапевт. электротерапия; электросонтерапия; УВЧ-терапия; микроволновая терапия; текар-терапия; магнитотерапия; ударно-волновая терапия; ультразвуковая терапия; парафино-озокеритолечение; общая криотерапия; прессотерапия; сегментарная вакуумная терапия; гидроколонотерапия; масс...
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16:50
Его посвятили 255-летию города
11:40
Новая медицинская клиника ФизиоМед специализируется на лечении с помощью физиотерапевтических процедур, проводимых на современном оборудовании. Знакомство с клиникой «ФизиоМед» начнет Дмитрий Швидюк, врач-ревматолог, физиотерапевт. электротерапия; электросонтерапия; УВЧ-терапия; микроволновая терапия; текар-терапия; магнитотерапия; ударно-волновая терапия; ультразвуковая терапия; парафино-озокеритолечение; общая криотерапия; прессотерапия; сегментарная вакуумная терапия; гидроколонотерапия; масс...
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