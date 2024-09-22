Итоги недели: запрет «Транснистрии» и подготовка бюджета-2025

Также в обзоре расскажем о встрече Президента Вадима Красносельского с активистами ОНФ и награждении лауреатов Госпремии

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