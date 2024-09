Rusia: Imaginile din satelit sugerează că testul rachetei nucleare Sarmat, denumită și Satan II, a eșuat (foto)

12:00

Echinocțiul de toamnă: De astăzi nopțile sunt mai lungi și începe toamna astronomică Astăzi, la ora 15:44, are loc echinocțiul de toamnă 2024. Este sfârșitul oficial al verii și începe toamna astronomică. De acum durata zilei scade treptat, iar noaptea devine mai lungă, până la solstițiul de iarnă din 21 decembrie. Echinocțiul de toamnă are loc în fiecare an spre sfârșitul lunii septembrie, deoarece este momentul când, longitudinea astronomică a Soarelui atinge valoarea de 180 de grade. De două...