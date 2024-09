O bunică din raionul Florești, amendată după ce nepoata sa minoră a consumat alcool în exces

14:10

Natalia Morari a adresat miercuri, 18 septembrie, o serie de îngrijorări legate de corectitudinea și transparența proceselor electorale în contextul campaniei prezidențiale, în cadrul unei întâlniri cu delegația Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE).În discuția cu reprezentanții APCE, candidata la funcția de președinte a subliniat preocupările sale privind posibila fraudare a proceselor electorale, susținând că echipa președintei Maia Sandu ar fi implicată în manipularea acestora, cu implicarea directă a autorităților publice centrale și a instituțiilor de stat. De asemenea, Natalia Morari a acuzat subordonarea politică a Comisiei Electorale Centrale (CEC).„Am răspuns invitației delegației APCE, venită în Moldova cu o misiune preelectorală, să discutăm despre corectitudinea, transparența și legalitatea proceselor electorale în contextul campaniei prezidențiale. Mi-am expus direct îngrijorările legate de fraudarea proceselor electorale, orchestrate de echipa dnei Sandu, care implică în definitiv toate autoritățile publice centrale și instituțiile de stat. Subordonarea politică a CEC, împreună cu implicarea directă a Guvernului și tuturor ministerelor, a Parlamentului și tuturor agențiilor de stat în procesele electorale – demonstrează disperarea dnei Sandu, care e pregătită să facă orice pentru a simula o victorie electorală”, a declarat Natalia Morari.De asemenea, candidata la funcția de președinte a relatat despre „procesul vizibil de orchestrare” din partea guvernării a unei părți considerabile de media, inclusiv televiziunea publică, dar și despre accesul limitat la aceste instituții a candidaților de opoziție.„La fel am atras atenția că o bună parte din jurnaliști servesc guvernarea și s-au transformat în instrumente de atac al oponenților Maiei Sandu. Am menționat cazurile evidente de acțiuni orchestrate a unui număr mare de surse media în efortul de a arunca public minciuni și dezinformări despre mine, care nu au fost observate nici de CEC, nici de CCA. La fel, am menționat implicare CNA în procesul de defăimare a mea, și cazul refuzului unor bănci comerciale de a deschide cont pentru campania mea electorală. În această ordine de idei, am declarat că fraudarea alegerilor a început cu mult timp înainte de ziua alegerilor”, a mai subliniat Natalia Morari.Potrivit Nataliei Morari, procesul electoral în cadrul căruia se nimicesc oponenții și se limitează dreptul oamenilor de a alege nu poate fi numit unul democratic.„La fel, am menționat poziția mea față de referendumul din 20 octombrie, care nu are nimic de a face cu adevăratele valori europene și este folosit drept un instrument politico-tehnologic pentru a favoriza un singur candidat, cel al guvernării. În final, mi-am expus îngrijorarea legată de faptul că, partenerii europeni, de obicei, fiind foarte activi în construcția unor procese electorale corecte, nu observă încălcările și abuzurile obraznice ale guvernării. Am crezut și cred că Uniunea Europeană trebuie să construiască un parteneriat cu poporul RM, și nu cu un partid sau persoană. Maia Sandu nu e Moldova, cu toate că așa vrea să pară”, a conchis Natalia Morari.