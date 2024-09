Persoane rănite și clădiri distruse. Ucraina raportează un atac al rușilor asupra Harkov (FOTO)

15:50

Elevii din Republica Moldova vor avea oportunitatea, și în anul academic 2025-2026, de a studia într-o școală din SUA și de a trăi cu o familie gazdă americană. Ministerul Educației a anunțat că înscrierile pentru Programul de Schimb FLEX, aflat la cea de-a 31-a ediție, deja au început. Recrutarea se desfășoară în trei etape. Prima […] The post Elevii din Moldova vor putea studia într-o școală din SUA și în anul academic 2025-2026 appeared first on NewsMaker.