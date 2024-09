Azi începe sărbătoarea prunelor la Nisporeni: Marșul prunarilor dă startul Festivalului Național!

18:40

Mai multe străzi din Chișinău au fost inundate în urma ploilor puternice. Pe rețelele de socializare sunt postate imagini video și fotografii cu șuvoaie care se extind. Într-o secvență video se vede cum două tinere sunt aruncate de șuvoaie sub roțile unui automobil care staționa în intersecție. Acestea au fost... The post Străzi inundate în capitală. Două tinere au fost aruncate de șuvoaie sub roțile unei mașini appeared first on ALBASAT.