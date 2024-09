UE vrea să acorde Ucrainei 35 de miliarde de euro, împrumut finanțat din activele Rusiei blocate în Europa

19:30

Păstrarea „la saltea” a banilor adunați pentru atingerea anumitor obiective personale are mai multe riscuri. Pe lângă cele asociate cu riscurile proprii unui bun material (incendiu, furt etc.), banii în numerar păstrați „la saltea” sunt supuși și devalorizării. Devalorizarea poate fi mai lentă sau mai rapidă, în funcție de evoluțiile economiei, dar și ale economiilor mari din lume. Economiștii au determinat că inflația are loc și în situații de dezvoltare perfectă, bine echilibrată a economiei,...