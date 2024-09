Ion Chicu intră în cursa electorală pentru funcția de președinte al Moldovei. CEC i-a înregistrat candidatura

14:20

Victoria Furtună, care aspiră la funcția de președinte al Republicii Moldova, a depus listele cu semnături la Comisia Electorală Centrală (CEC). Pentru a fi înscrisă în cursă, grupul ei de inițiativă a adunat 25 000 de semnături. Pe 19 septembrie, Furtună a anunțat pe o rețea de socializare că a depus 25 000 de semnături […]