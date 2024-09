„Vom lupta pentru neutralitate militară”. Vasile Tarlev, care se vrea președinte, s-a lansat în campania electorală

13:20

Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a stabilit pentru data de 17 octombrie ședința la care urmează să fie examinată admisibilitatea recursului depus de avocații lui Ilan Șor, condamnat de Curtea de Apel Chișinău la 15 ani de pușcărie. Din completul de judecată face parte și magistratul Vladislav Gribincea, scrie IPN. Ultima ședință, stabilită pentru data […] The post CSJ reia examinarea recursului împotriva deciziei Curții de Apel prin care Șor a fost condamnat: Vladislav Gribincea, printre judecători appeared first on NewsMaker.