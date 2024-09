Shakira, filmată sub rochie de un fan, în timp ce dansa într-un club din Miami. „Ar trebui arestat pentru agresiune sexuală”

Shakira a părăsit brusc scena unui club de noapte din Miami în weekend, după ce a observat un fan care filma per sub rochie. În imaginile difuzate pe X, cântăreața columbiană, în vârstă de 47 de ani, poate fi văzută urcând pe scenă în fața cabinei DJ-ului pentru a-și prezenta noul single „Soltera”, așteptat să […] Articolul Shakira, filmată sub rochie de un fan, în timp ce dansa într-un club din Miami. „Ar trebui arestat pentru agresiune sexuală” apare prima dată în CanCan.

