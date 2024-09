VIDEO Renato Usatîi s-a lansat în campania electorală pentru prezidențiale în orașul său natal

16:40

Confruntată cu amenințarea rusă și cu războiul din Ucraina, Uniunea Europeană are din această săptămână, pentru prima oară în istorie, un comisar pentru Apărare și Spațiu, în persoana fostului premier lituanian Andrius Kubilius. Numai că, așa cum scriu și jurnaliștii de la The New York Times, primul comisar european pentru Apărare este "un rege fără regat". Și asta […]