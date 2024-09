Pentru alegerile din 20 octombrie vor fi organizate 2 221 secții de votare

10:40

Un atac ucrainean cu dronă a provocat un incendiu şi a forţat evacuarea parţială a locuitorilor din regiunea rusă Tver, oficialii declarând, miercuri, că Kievul a vizat mai multe regiuni vestice în atacuri efectuate peste noapte, transmite Reuters, preluat de News.ro.Resturile unei drone ucrainene distruse au declanşat un incendiu în oraşul Toropets din partea de vest a regiunii Tver, a declarat Igor Rudenya, guvernatorul regiunii situate la nord-vest de Moscova, pe aplicaţia de mesagerie Telegram Pompierii încearcă să stăpânească focul, a declarat Rudenya, dar nu a precizat ce arde.Unităţile ruse de apărare aeriană încercau încă să respingă ”un atac masiv cu dronă” deasupra oraşului, a adăugat el.Potrivit unui raport al agenţiei de ştiri de stat RIA din 2018, Rusia construia un arsenal pentru depozitarea de rachete, muniţie şi explozibili în Toropets, un oraş vechi de 1.000 de ani, care are o populaţie de puţin peste 11.000 de locuitori. Depozitul vizat ar putea avea în jur de 30.000 de tone de muniție și rachete de diferite tipuri.De asemenea, şapte drone ucrainene au fost distruse deasupra regiunii Smolensk (vest), a declarat pe Telegram Vasily Anokhin, guvernatorul regiunii, care se învecinează cu Belarus. Alte 14 drone au fost doborâte deasupra regiunii Briansk, care se învecinează cu Ucraina, şi alte câteva au fost distruse deasupra regiunilor Oryol şi Tula, au declarat guvernatorii acestor regiuni. Epic detonations at a Russian munitions depot in the Tver region following yet another Ukrainian drone attack.Russian authorities have announced “partial evacuation” of the city of Toropets.The depot can have up to around 30,000 tons of munitions in store. pic.twitter.com/z2fC3A2Q10— Illia Ponomarenko (@IAPonomarenko) September 18, 2024