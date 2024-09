Salarii mai mari, proiecte de infrastructură și politică externă activă. Maia Sandu s-a lansat în campania electorală și și-a prezentat obiectivele

09:40

Gestionara unui canal de YouTube, o femeie cu vârsta de peste 30 de ani din nordul Republicii Moldova, riscă amendă de până 117,5 mii lei sau închisoare de până la 1 an. Ea a obținut un venit de aproximativ 3 000 000 lei de la compania Google, care deține platforma video YouTube, și nu a […]