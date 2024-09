„E doar începutul”. Ex-ministrul de externe Ulianovschi a colectat semnăturile pentru înregistrarea în cursa prezidențială 

17:30

Acțiunea de demitere a lui Eduard Ohladciuc, din funcția de șef al Marelui Stat Major al Armatei Naţionale, are loc în legătură cu expirarea contractului acestuia. Informația a fost comunicată de reprezentanții Ministerului Apărării. Ministerul Apărării al Republicii Moldova a venit cu precizări, pe 18 septembrie, în legătură cu înaintarea propunerii Guvernului de demitere a […] The post Ministerul Apărării a comunicat motivul pentru care va fi demis șeful Marelui Stat Major al Armatei Naţionale appeared first on NewsMaker.