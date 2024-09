Procuratura a pornit dosar penal pe cazul agenților de securitate “Bercut”, care au bătut un bărbat la stație PECO din Ialoveni

09:00

Guvernul sprijină inovația și se angajează să atragă investiții străine importante. Declarația a fost făcută de către prim-ministrul Dorin Recean, care a anunțat despre alocarea a 5 milioane de euro, în bugetul de anul viitor, pentru dezvoltarea startup-urilor în domeniul IT. La cea de-a șasea ediție a evenimentului SUM IT UP, organizat de Moldova Innovation Technology […]