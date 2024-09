VIDEO. Angajații unei companii de pază vor fi cercetați penal pentru rele tratamente

20:30

Producătorii de vin din Republica Moldova invită oaspeţii din toată lumea la Ziua Națională a Vinului. În acest an, festivalul va avea loc în in perioada 5-6 octombrie, sub noul slogan "Vinul nostru uimitor de bun". În prima zi de eveniment, oaspeții sunt aşteptaţi în centrul Chişinăului, iar a doua zi sunt invitaţi la vinăriile din Republica Moldova.