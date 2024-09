UE alocă 10 miliarde de euro pentru sprijinirea țărilor din Europa Centrală afectate de inundații

18:40

Guvernul sprijină inovația și se angajează să atragă investiții străine importante. Declarația a fost făcută de către prim-ministrul Dorin Recean, care a anunțat despre alocarea a 5 milioane de euro, în bugetul de anul viitor, pentru dezvoltarea startup-urilor în domeniul IT. La cea de-a șasea ediție a evenimentului SUM IT UP, organizat, ieri, de Moldova Innovation […] Articolul Premierul Dorin Recean, la evenimentul SUM IT UP: „Acum, mai mult ca oricând, putem face afaceri mai simplu și mai eficient acasă” apare prima dată în DemocracyMD.