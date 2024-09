Celebrăm Vinul Moldovei: „Vinul nostru uimitor de bun” pe 5 și 6 octombrie

13:20

Fermierii din raionul Ștefan-Vodă sunt nemulțumiți de recolta de floarea-soarelui din acest an și susțin că seceta severă a afectat grav producția. Deși floarea-soarelui a fost cultivată pe o suprafață de aproximativ 14 000 de hectare, recolta este mult sub așteptări, transmite Studio-L. Producția medie este de aproximativ 1,5 tone de semințe la hectar, iar […] Articolul Fermierii din Ștefan – Vodă afectați de secetă: Recolta de floarea-soarelui, mult sub așteptări apare prima dată în AgroTV.