Cine e gestionara canalului de YouTube, vizată într-un dosar penal pentru evaziune fiscală

11:30

O tânără din Chișinău a fost sancționată cu o amendă de 175.000 de lei, fiind condamnată pentru trafic de influență, după ce a intermediat mai multe cazuri de obținere frauduloasă a certificatelor de vaccinare anti COVID-19. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit Procuraturii Anticorupție, femeia și-a cumpărat inițial pentru ea certificatul de vaccinare, deși nu … The post Schemă frauduloasă de falsificare a certificatelor COVID-19: O tânără a fost condamnată first appeared on ZUGO. Articolul Schemă frauduloasă de falsificare a certificatelor COVID-19: O tânără a fost condamnată apare prima dată în ZUGO.