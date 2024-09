NM Espresso: Sandu se va întâlni cu fermierii peste o săptămână, Moldova își întărește securitatea cibernetică și Moldovagaz și noua conducere

13:00

Noul ministru de Externe al Ucrainei, Andrei Sibiga, vine pe 19 septembrie în Republica Moldova. Oficialul ucrainean va avea o întrevedere cu ministrul de la Chișinău Mihai Popșoi. Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a anunțat că Andrei Sibiga, ministrul afacerilor externe al Ucrainei, va efectua pe 19 septembrie prima sa vizită de lucru în […]