SUA // Zelenski, primit de Biden şi Harris pe 26 septembrie la Casa Albă

Nouăzeci și nouă de vinificatori s-au înregistrat la Ziua Națională a Vinului, care se va desfășura pe 5 și 6 octombrie în Piața Marii Adunări Naționale. Directorul Oficiului Național al Viei și Vinului, Ștefan Iamandi, a declarat într-o conferință de presă că numărul participanților crește în fiecare an, iar cel din acest an este un nou record. Nu este exclus că pe ultima sută de metri, se vor mai înregistra și alți participanți. Ediția din acest an se va desfășura sub un nou slogan: „Vinul nos...