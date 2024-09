După ce au obținut o întrevedere cu Președintele Sandu, fermierii sunt invitați la dialog și de premierul Recean – Ștefanco: „Dacă nu va fi transmisă în direct întrevedrea de la președinție nu intrăm la discuții”

14:30

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat investițiile realizate de S.A. „Apă-Canal Chișinău” pentru anul 2023, dar cu o reducere semnificativă, notează bani.md Valoarea totală a investițiilor recunoscute a fost ajustată, diminuându-se cu 1,229 miliarde de lei, ajungând astfel la 202,7 milioane de lei. În același timp, Planul de investiții al operatorului pentru ... ANRE a tăiat din planul de investiții pentru Apă Canal Chișinău – Furnizorul vrea și o majorare a tarifului la apă în capitală The post ANRE a tăiat din planul de investiții pentru Apă Canal Chișinău – Furnizorul vrea și o majorare a tarifului la apă în capitală appeared first on Politik.