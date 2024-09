Kievul propune desfășurarea unei ședințe comune a guvernelor României, Ucrainei și Republicii Moldova – Precizarea ministrului ucrainean de externe, Andrei Sibiga

14:30

În cadrul Platformei de Parteneriat pentru Moldova, reunite la Chișinău, țara noastră a semnat nouă acorduri internaționale pentru a accelera modernizarea. Unul dintre aceste documente este acordul de împrumut semnat de către Ministerul Mediului, Ministerul Finanțelor și Oficiul Național de Implementare a Proiectelor în domeniul Mediului, pe de o parte, și Banca Europeană de Investiții ... Moldova a semnat un acord de investiții, cu BEI, în valoare de 200 milioane de euro, în cadrul Programului național de împădurire The post Moldova a semnat un acord de investiții, cu BEI, în valoare de 200 milioane de euro, în cadrul Programului național de împădurire appeared first on Politik.