Lista de lecturi recomandate pentru elevii din clasa a XI-a

17:00

Pe 17 septembrie 2024, StrategEast State and IT Eurasian Forum a fost lansat cu succes la Chișinău, reunind lideri din industria IT, oficiali guvernamentali și reprezentanți ai organizațiilor internaționale. Desfășurat în contextul Moldova Business Week 2024, evenimentul a adunat participanți din Republica Moldova, Ucraina, Georgia, Kazahstan, Kârgâzstan, Azerbaidjan și Uniunea Europeană pentru a discuta despre tendințele actuale și inovațiile în inteligența artificială (IA) și transformarea digitală. Сообщение Chișinău găzduiește StrategEast State & IT Eurasian Forum появились сначала на #diez.