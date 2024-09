Două persoane din nordul țării, reținute de CNA într-un dosar de trafic de influență la eliberarea permiselor de conducere

10:20

VinOpera 2024 – 3 zile de concerte excepţionale pentru iubitorii de operă şi muzică clasică din Republica Moldova Festivalul Internaţional de Muzică Clasică VinOpera 2024 a luat sfârşit, iar noi, Fundaţia Constantin Mimi, ne bucurăm să facem bilanţul celei de-a VII-a ediţii a evenimentului unic în Republica Moldova care pentru al doilea an consecutiv, a fost organizat timp de trei zile, iar două dintre concerte s-au desfăşurat cu intrare liberă pentru toţi doritorii. Am reuşit şi în acest an să...