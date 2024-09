Un caz de febra Dengue, înregistrat în R. Moldova

09:30

La vârsta de 45 de ani, Dan Bălan are din nou pentru cine cânta, între patru ochi, „Dragostea din tei”. Cântărețul a fost surprins alături de noua iubită, în ipostaze tandre, pe străzile din Budapesta, relatează click.ro. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Perechea artistului este o blondă care, potrivit fotografiilor făcute de paparazzi, pare mai … The post foto | Dan Bălan are o nouă iubită. Unde au fost surprinși cei doi first appeared on ZUGO. Articolul foto | Dan Bălan are o nouă iubită. Unde au fost surprinși cei doi apare prima dată în ZUGO.