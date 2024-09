Motivul pentru care Miley Cyrus ar putea să nu mai cânte niciodată piesa „Flowers”

Miley Cyrus este dată în judecată pentru presupusa încălcare a drepturilor de autor pe piesa „Flowers", acuzată că a copiat hitul lui Bruno Mars, „When I Was Your Man". Tempo Music Investments susține că există asemănări semnificative între cele două piese și cere despăgubiri, plus interzicerea hitului.

