Ambasadorul Iranului în Liban a rămas fără un ochi, după ce i-a explodat pagerul

Specialiști, lideri, inovatori și vizionari din industrie s-au reunit în cadrul SUM IT UP 6, un eveniment plin de oportunități de networking la nivel global. Despre sectorul IT din Moldova se știe că a crescut de trei ori în 2023 față de 2015. În prezent, aproximativ 80% din totalul industriei IT din Moldova este reprezentat de rezidenții MITP, ceea ce subliniază rolul important al parcului în creșterea sectorului. Totodată, 62% dintre rezidenții MITP și-au crescut veniturile comparativ cu anul precedent. Iar 4,4% din totalul angajaților din țară lucrează în sectorul TIC, situând Moldova pe locul doi în Europa, după Estonia, conform raportului Emerging Europe. Evoluția Republicii Moldova ca hub tehnologic global și platformă pentru a explora succesul conectivității globale este subiectul emisiunii Obiectiv Comun de astăzi.